In eigener Sache

Null Euro, nur Spreads: das verspricht finanzen.net ZERO. So schnitt der Broker von finanzen.net im letzten Depot-Vergleich der Stiftung Warentest ab.

In eigener Sache

Die Stiftung Warentest hat in ihrem letzten Depot-Vergleich ihr 'Kostensieger'-Urteil für finanzen.net ZERO, den Broker von finanzen.net, erneuert. Nach der Auszeichnung in 12/2023 und 11/2024 bestätigt das Testergebnis aus Ausgabe 12/2025 wieder: Bei finanzen.net ZERO gibt's fast alles umsonst.

Du handelst Aktien, E­T­Fs, Fond­s, Derivate und Kryptos besonders günstig zu 0 € Depot-, Verwahr- und Ordergebühren (zzgl. Spreads) – einfach, flexibel, transparent.

Das Testergebnis auf einen Blick

Günstig für Trader & Saver: finanzen.net ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest in allen vier Modell-Depots 0 € Gesamtkosten – inklusive des zum ersten Mal getesteten Sparplans über 50 € pro Monat.

finanzen.net ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest – inklusive des zum ersten Mal getesteten Sparplans über 50 € pro Monat. Maximale Ersparnis: Laut Testurteil kannst du mit besonders günstigen Brokern wie finanzen.net ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern bis zu 814 € Gebühren pro Jahr sparen – bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz dir und deiner Rendite.

Laut Testurteil kannst du mit besonders günstigen Brokern wie finanzen.net ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern – bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz dir und deiner Rendite. Mehrfacher 'Kostensieger': Nachdem finanzen.net ZERO bereits in früheren Ausgaben 'Kostensieger' wurde – zuletzt 11/2024 – bestätigt Stiftung Warentest diesen Titel in der Neuauflage des Vergleichs erneut. Bei finanzen.net ZERO ist der Name Programm – als Anleger handelst du wirklich beim 'Kostensieger'.

Unsere Ratgeber-Redaktion hat sich im Detail mit dem Ergebnis von finanzen.net ZERO bei der Stiftung Warentest befasst: Zum Ratgeber-Artikel 'finanzen.net ZERO - Der Neobroker in der Stiftung Warentest Analyse'

Wie du dein Depot bei finanzen.net ZERO eröffnest

Die Depoteröffnung ist kostenlos und kann komplett online erledigt werden – am Computer oder mobil. Wie bei jeder Kontoeröffnung musst du dich außerdem persönlich identifizieren. Ein Gang zur Postfiliale ist dafür bei finanzen.net ZERO allerdings nicht nötig, da du auch diesen Schritt rein digital durchführen kannst.

So einfach funktioniert's:



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