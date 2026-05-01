finanzen.net ZERO ist mehrfacher 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (12/2025)
Null Euro, nur Spreads: das verspricht finanzen.net ZERO. So schnitt der Broker von finanzen.net im letzten Depot-Vergleich der Stiftung Warentest ab.
Die Stiftung Warentest hat in ihrem letzten Depot-Vergleich ihr 'Kostensieger'-Urteil für finanzen.net ZERO, den Broker von finanzen.net, erneuert. Nach der Auszeichnung in 12/2023 und 11/2024 bestätigt das Testergebnis aus Ausgabe 12/2025 wieder: Bei finanzen.net ZERO gibt's fast alles umsonst.
Du handelst Aktien, ETFs, Fonds, Derivate und Kryptos besonders günstig zu 0 € Depot-, Verwahr- und Ordergebühren (zzgl. Spreads) – einfach, flexibel, transparent.
Das Testergebnis auf einen Blick
- Günstig für Trader & Saver: finanzen.net ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest in allen vier Modell-Depots 0 € Gesamtkosten – inklusive des zum ersten Mal getesteten Sparplans über 50 € pro Monat.
- Maximale Ersparnis: Laut Testurteil kannst du mit besonders günstigen Brokern wie finanzen.net ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern bis zu 814 € Gebühren pro Jahr sparen – bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz dir und deiner Rendite.
- Mehrfacher 'Kostensieger': Nachdem finanzen.net ZERO bereits in früheren Ausgaben 'Kostensieger' wurde – zuletzt 11/2024 – bestätigt Stiftung Warentest diesen Titel in der Neuauflage des Vergleichs erneut. Bei finanzen.net ZERO ist der Name Programm – als Anleger handelst du wirklich beim 'Kostensieger'.
Unsere Ratgeber-Redaktion hat sich im Detail mit dem Ergebnis von finanzen.net ZERO bei der Stiftung Warentest befasst: Zum Ratgeber-Artikel 'finanzen.net ZERO - Der Neobroker in der Stiftung Warentest Analyse'
Wie du dein Depot bei finanzen.net ZERO eröffnest
Die Depoteröffnung ist kostenlos und kann komplett online erledigt werden – am Computer oder mobil. Wie bei jeder Kontoeröffnung musst du dich außerdem persönlich identifizieren. Ein Gang zur Postfiliale ist dafür bei finanzen.net ZERO allerdings nicht nötig, da du auch diesen Schritt rein digital durchführen kannst.
So einfach funktioniert's:
- Registriere dich hier mit deiner E-Mail-Adresse,
- bestätige deine Anmeldung per E-Mail,
- schließe bequem online – und kostenlos – deine Depoteröffnung ab,
- beginne damit, endlich ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) zu handeln!
Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick
- Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
- Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich - natürlich ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).
- Echte Kryptos 24/7 handeln ohne Depot- oder Verwahrgebühren, Fremdkostenpauschalen oder Nebenkosten, du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher verwahrt in Deutschland)
- Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen dir, die für dich optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu handeln.
- Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
- Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kostenlose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeitdaten und Depotstatistiken - deine Basis für fundierte Entscheidungen.
- Native und robuste Plattform: einfach zu bedienende Handelsoberfläche für schnellen und zuverlässigen Handel.
- Intuitives Trading und volle Integration in Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net
- Mehrfach empfohlen: Neben der erneuten Auszeichnung als 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (12/25) empfehlen auch das Handelsblatt, die WELT, Finanztip und Finanzfluss unseren Broker.
- Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungsportal Trustpilot - und für die App (je 4,7 Sterne im App Store & Play Store).
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finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
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Bildquellen: finanzen.net