DAX24.566 +1,1%Est505.890 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -0,7%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.255 +0,4%Euro1,1633 -0,2%Öl110,7 +0,9%Gold4.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt offenbar geplanten Angriff auf Iran ab: DAX baut Gewinne aus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- China empfängt Putin -- Micron, AIXTRON, Gerresheimer im Fokus
Top News
Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingebracht SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
In eigener Sache

In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest

19.05.26 08:34 Uhr
finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google festlegen - so geht's | finanzen.net

Börsenkurse in Echtzeit, Nachrichten zu DAX, Zinsen und Kryptowährungen, Analysen zu Aktien und Fonds - finanzen.net ist eines von Deutschlands meistbesuchten Finanzportalen und die erste Adresse, wenn es um dein Geld geht. Damit du auch bei Google immer zuerst erfährst, was die Märkte bewegt, kannst du finanzen.net jetzt ganz einfach als deine bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Bei Suchanfragen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen blendet Google zunehmend redaktionelle Inhalte wie Nachrichten direkt in die Suchergebnisse ein. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit zwei kleinen Einstellungen können sie diese Inhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und dafür sorgen, dass finanzen.net-Inhalte dich in Zukunft noch zuverlässiger und schneller erreichen. Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert deine Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert Ihre Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Schritt 1: finanzen.net in der Google-Suche als bevorzugte Quelle festlegen

1. Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google als bevorzugte Quelle festlegen
2. Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.
3. Suche ggf. nach "finanzen.net" und aktiviere das Kästchen.
4. Fertig - deine Auswahl wird sofort übernommen.

Schritt 2: finanzen.net bei Google News folgen

1. Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google News folgen
2. Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.
3. Klicke auf den runden Knopf mit dem Stern (auf dem Handy) oder auf den Button mit der Aufschrift "Folgen", um finanzen.net deinem persönlichen News-Feed hinzuzufügen.
4. Fertig - deine Auswahl wird sofort übernommen.

finanzen.net-Inhalte werden dir ab sofort bevorzugt angezeigt.
Beide Einstellungen sind in wenigen Sekunden erledigt, freiwillig und können jederzeit in deinem Google-Konto angepasst oder rückgängig gemacht werden.

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, Krisana Antharith/ shutterstock.com