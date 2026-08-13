Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker

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finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Aktionsfristen und Teilnahmebedingungen. Sparpläne sind von der Cashback-Aktion ausgenommen. Bitte handle nur so viel, wie zu deiner persönlichen Anlagestrategie passt.
2) Die Stiftung Warentest hat in Ausgabe 12/2025 Depotkosten anhand vier Modell-Depots berechnet. Zwischen den günstigsten und den teuersten Anbietern betrug der Gebührenunterschied bis zu 814 €. Die Ersparnis hängt von Ordervolumen, Handelsaktivität und Depotwert ab und ist nicht auf jeden Anleger übertragbar. Unsere Ratgeber-Redaktion hat sich im Detail mit dem Urteil der Stiftung Warentest befasst: Zum Ratgeber-Artikel 'finanzen.net ZERO - Der Neobroker in der Stiftung Warentest Analyse'.
Bildquellen: finanzen.net ZERO, finanzen.net ZERO