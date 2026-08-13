Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker

In eigener Sache

13.08.26 13:50 Uhr

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Bis zu 1.054 € Vorteil in deinem ersten Jahr

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Viele Anleger schieben den Broker­wechsel vor sich her, obwohl er sich rechnet. Dabei ist ein Depot­übertrag kein Verkauf: Deine Positionen bleiben bestehen, dein Ein­stands­kurs bleibt erhalten - du wechselst lediglich die Adresse, an der sie verwahrt werden. Der Übertrag zu finanzen.net ZERO kostet dich nichts, und solltest du wider Erwarten nicht zufrieden sein, kannst du mit wenigen Klicks kündigen.



1) Bitte beachte die

2) Die Stiftung Warentest hat in Ausgabe 12/2025 Depotkosten anhand vier Modell-Depots berechnet. Zwischen den günstigsten und den teuersten Anbietern betrug der Gebührenunterschied bis zu 814 €. Die Ersparnis hängt von Ordervolumen, Handelsaktivität und Depotwert ab und ist nicht auf jeden Anleger übertragbar. Unsere Ratgeber-Redaktion hat sich im Detail mit dem Urteil der Stiftung Warentest befasst: finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.1) Bitte beachte die Aktionsfristen und Teilnahme­bedingungen . Sparpläne sind von der Cashback-Aktion ausgenommen. Bitte handle nur so viel, wie zu deiner persönlichen Anlagestrategie passt.2) Die Stiftung Warentest hat in Ausgabe 12/2025 Depotkosten anhand vier Modell-Depots berechnet. Zwischen den günstigsten und den teuersten Anbietern betrug der Gebührenunterschied bis zu 814 €. Die Ersparnis hängt von Ordervolumen, Handelsaktivität und Depotwert ab und ist nicht auf jeden Anleger übertragbar. Unsere Ratgeber-Redaktion hat sich im Detail mit dem Urteil der Stiftung Warentest befasst: Zum Ratgeber-Artikel 'finanzen.net ZERO - Der Neobroker in der Stiftung Warentest Analyse'

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