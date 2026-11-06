NEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln

In eigener Sache

06.11.26 08:55 Uhr

Monatlich lesen über 5 Millionen Menschen auf Finanzen.net, was die Märkte bewegt. Mit dem Broker Cockpit setzt du deine Entscheidungen jetzt auch direkt im Portal um – ohne Medienbruch.

• Es gibt eine Neukundenaktion bis zum 30.11.2026, bei der neue Kunden einen 100 € Investmentbonus erhalten und an täglichen Verlosungen von Aktienkörben im Wert von ca. 2.300 € teilnehmen können.

• Das Broker Cockpit vereinfacht den Handel, indem es News, Analysen und Kurse integriert und den sofortigen Handel aus der Plattform heraus ermöglicht, inklusive günstiger Ordergebühren ab 0 € bei Finanzen invest.

• Finanzen.net bietet aktuelle News, Kurse, Daten sowie Analysen für Investmententscheidungen und ermöglicht den direkten Handel mit Aktien, Derivaten und ETFs auf der Plattform.

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Auf Finanzen.net findest du alles, was du für deine Investment-Ent­scheidungen brauchst: aktuelle News und Kurse, umfassende Daten sowie fundierte Analysen und Einschätzungen.

Handle direkt auf deinem Lieblingsportal

Statt wie bisher zwischen Apps, Tabs und Webseiten hin- und herzuwechseln, investierst du jetzt mit einem Klick in Aktien, Derivate und ETFs, direkt auf Finanzen.net. Was es dazu braucht? Nur ein Depot bei Finanzen invest. Über 500.000 Kundinnen und Kunden vertrauen dem Broker schon mehr als 14 Milliarden € an, und die Stiftung Warentest hat ihn 4 Jahre in Folge zum Kosten­sieger gekürt 1 .

Das Broker Cockpit im Überblick Handeln direkt auf Finanzen.net, aus News, Analysen und Kurslisten

Funktioniert mit dem gemeinsamen Login von Finanzen.net und Finanzen invest

Ordern ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) beim mehrfachen Kosten­sieger der Stiftung Warentest 1

Dazu bei Finanzen invest: Aktien bei gettex und Tradegate, über eine Million Derivate von sechs Top-Emittenten und ein attraktives Lombardkredit-Angebot der Baader Bank AG Mit dem Broker Cockpit hast du dein Portfolio immer im Blick und setzt deine Entscheidung direkt dort um, wo du dich informierst: aus News, Analysen und Kurslisten heraus. Finanzen invest entdecken

Übrigens: In unserem ausführlichen Ratgeber zum Broker-Cockpit erläutern wir dir im Detail, wie du das Feature in der Praxis nutzt – und wie du damit ohne Umwege von der News direkt zur Order gelangst.

Neukundenaktion bis 30.11.2026 Sieben auf einen Streich. Jeden Tag. 100 € Investmentbonus * Du zahlst innerhalb von 30 Tagen nach Depot­eröffnung mindestens 1.000 € auf dein Depot ein und machst 3 Trades – dann schreiben wir dir 100 € gut. So einfach. Täglich NVIDIA, Apple & Co. gewinnen * Ab dem Tag nach deiner Einzahlung bist du automatisch bei der täglichen Verlosung eines Mag-7-Aktienkorbs im Wert von ca. 2.300 Euro (Stand: 03.11.2026) dabei. Je früher du startest, desto öfter hast du die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Nur für Depot­eröffnungen bis 30.11.2026. Jetzt Depot eröffnen Mehr zur Aktion * Alle Infos zur Aktion und Alle Infos zur Aktion und Teilnahme­bedingungen

Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

1) „Kostensieger“ im Depotkosten-Vergleich der Stiftung Warentest, Ausgaben 12/2023, 11/2024, 12/2025 und 11/2026.

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