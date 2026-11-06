DAX 25.974 -1,3%ESt50 6.173 -0,9%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,02 +0,9%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.588 -0,0%Euro 1,1181 -0,3%Öl 97,8 -0,5%Gold 4.079 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
In eigener Sache

NEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln

NEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln

Monatlich lesen über 5 Millionen Menschen auf Finanzen.net, was die Märkte bewegt. Mit dem Broker Cockpit setzt du deine Entscheidungen jetzt auch direkt im Portal um – ohne Medienbruch.

­

Auf Finanzen.net findest du alles, was du für deine Investment-Ent­scheidungen brauchst: aktuelle News und Kurse, umfassende Daten sowie fundierte Analysen und Einschätzungen.

Handle direkt auf deinem Lieblingsportal

Statt wie bisher zwischen Apps, Tabs und Webseiten hin- und herzuwechseln, investierst du jetzt mit einem Klick in Aktien, Derivate und ETFs, direkt auf Finanzen.net. Was es dazu braucht? Nur ein Depot bei Finanzen invest. Über 500.000 Kundinnen und Kunden vertrauen dem Broker schon mehr als 14 Milliarden € an, und die Stiftung Warentest hat ihn 4 Jahre in Folge zum Kosten­sieger gekürt1.

 

Das Broker Cockpit im Überblick

  • Handeln direkt auf Finanzen.net, aus News, Analysen und Kurslisten
  • Funktioniert mit dem gemeinsamen Login von Finanzen.net und Finanzen invest
  • Ordern ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) beim mehrfachen Kosten­sieger der Stiftung Warentest1
  • Dazu bei Finanzen invest: Aktien bei gettex und Tradegate, über eine Million Derivate von sechs Top-Emittenten und ein attraktives Lombardkredit-Angebot der Baader Bank AG

Mit dem Broker Cockpit hast du dein Portfolio immer im Blick und setzt deine Entscheidung direkt dort um, wo du dich informierst: aus News, Analysen und Kurslisten heraus.

Finanzen invest entdecken

 

Übrigens: In unserem ausführlichen Ratgeber zum Broker-Cockpit erläutern wir dir im Detail, wie du das Feature in der Praxis nutzt – und wie du damit ohne Umwege von der News direkt zur Order gelangst.

 

Neukundenaktion bis 30.11.2026

Sieben auf einen Streich. Jeden Tag.

100 € Investmentbonus*

Du zahlst innerhalb von 30 Tagen nach Depot­eröffnung mindestens 1.000 € auf dein Depot ein und machst 3 Trades – dann schreiben wir dir 100 € gut. So einfach.

Täglich NVIDIA, Apple & Co. gewinnen*

Ab dem Tag nach deiner Einzahlung bist du automatisch bei der täglichen Verlosung eines Mag-7-Aktienkorbs im Wert von ca. 2.300 Euro (Stand: 03.11.2026) dabei. Je früher du startest, desto öfter hast du die Chance, an der Verlosung teilzunehmen.

Nur für Depot­eröffnungen bis 30.11.2026.

Jetzt Depot eröffnen Mehr zur Aktion

* Alle Infos zur Aktion und Teilnahme­bedingungen

 

Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) „Kostensieger“ im Depotkosten-Vergleich der Stiftung Warentest, Ausgaben 12/2023, 11/2024, 12/2025 und 11/2026.

­

Bildquellen: Finanzen.net, Finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.