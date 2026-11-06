NEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln
Monatlich lesen über 5 Millionen Menschen auf Finanzen.net, was die Märkte bewegt. Mit dem Broker Cockpit setzt du deine Entscheidungen jetzt auch direkt im Portal um – ohne Medienbruch.
Auf Finanzen.net findest du alles, was du für deine Investment-Entscheidungen brauchst: aktuelle News und Kurse, umfassende Daten sowie fundierte Analysen und Einschätzungen.
Handle direkt auf deinem Lieblingsportal
Statt wie bisher zwischen Apps, Tabs und Webseiten hin- und herzuwechseln, investierst du jetzt mit einem Klick in Aktien, Derivate und ETFs, direkt auf Finanzen.net. Was es dazu braucht? Nur ein Depot bei Finanzen invest. Über 500.000 Kundinnen und Kunden vertrauen dem Broker schon mehr als 14 Milliarden € an, und die Stiftung Warentest hat ihn 4 Jahre in Folge zum Kostensieger gekürt1.
Das Broker Cockpit im Überblick
- Handeln direkt auf Finanzen.net, aus News, Analysen und Kurslisten
- Funktioniert mit dem gemeinsamen Login von Finanzen.net und Finanzen invest
- Ordern ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads) beim mehrfachen Kostensieger der Stiftung Warentest1
- Dazu bei Finanzen invest: Aktien bei gettex und Tradegate, über eine Million Derivate von sechs Top-Emittenten und ein attraktives Lombardkredit-Angebot der Baader Bank AG
Mit dem Broker Cockpit hast du dein Portfolio immer im Blick und setzt deine Entscheidung direkt dort um, wo du dich informierst: aus News, Analysen und Kurslisten heraus.
Übrigens: In unserem ausführlichen Ratgeber zum Broker-Cockpit erläutern wir dir im Detail, wie du das Feature in der Praxis nutzt – und wie du damit ohne Umwege von der News direkt zur Order gelangst.
Sieben auf einen Streich. Jeden Tag.
100 € Investmentbonus*
Du zahlst innerhalb von 30 Tagen nach Depoteröffnung mindestens 1.000 € auf dein Depot ein und machst 3 Trades – dann schreiben wir dir 100 € gut. So einfach.
Täglich NVIDIA, Apple & Co. gewinnen*
Ab dem Tag nach deiner Einzahlung bist du automatisch bei der täglichen Verlosung eines Mag-7-Aktienkorbs im Wert von ca. 2.300 Euro (Stand: 03.11.2026) dabei. Je früher du startest, desto öfter hast du die Chance, an der Verlosung teilzunehmen.
Nur für Depoteröffnungen bis 30.11.2026.
Jetzt Depot eröffnen Mehr zur Aktion* Alle Infos zur Aktion und Teilnahmebedingungen
Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) „Kostensieger“ im Depotkosten-Vergleich der Stiftung Warentest, Ausgaben 12/2023, 11/2024, 12/2025 und 11/2026.
Bildquellen: Finanzen.net, Finanzen.net