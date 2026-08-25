Neu: Die finanzen AI Analyse in deinem Portal

In eigener Sache

25.08.26 14:50 Uhr

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Im Vordergrund der neuen finanzen AI Analyse steht 'Actionable Intelligence'. Keine stundenlange Recherche mehr durch Geschäfts­berichte, Foren und Analysten­meinungen. Die finanzen AI Analyse verbindet erstklassige Kapitalmarkt­daten von FactSet, Quartr, TipRanks und TraderFox mit unseren eigenen News und Unternehmens­informationen - und ordnet alles mit künstlicher Intelligenz verständlich ein. Damit wird professionelles Aktien­research, das bislang vor allem institutio­nellen Investoren zur Verfügung stand, erstmals auch für Privatanleger zugänglich.

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Die neue finanzen AI Analyse auf einen Blick

Umfassende Perspektive: Innensicht des Unternehmens, externe Analysten­meinungen, fundamentale Qualität des Geschäftsmodells sowie Chancen, Risiken und aktuelle Markt­entwicklungen.

Innensicht des Unternehmens, externe Analysten­meinungen, fundamentale Qualität des Geschäftsmodells sowie Chancen, Risiken und aktuelle Markt­entwicklungen. Institutionelle Datenbasis: Fundamentale Kennzahlen, Geschäftsberichte, Earnings Calls, Analysten­einschätzungen und Kursziele - an einem Ort zusammen­geführt.

Fundamentale Kennzahlen, Geschäftsberichte, Earnings Calls, Analysten­einschätzungen und Kursziele - an einem Ort zusammen­geführt. Schnelle, fundierte Entscheidung: Professionelle Informationen werden verständlich strukturiert, da, wo du sie brauchst.

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Du triffst deine Entscheidung weiterhin selbst. Aber mit einem völlig anderen Gefühl: Klarheit statt Bauchgefühl. Schon Zehntausende Nutzerinnen und Nutzer haben die finanzen AI Analyse in der Beta getestet - sie wurde zu einem der am stärksten genutzten neuen Services auf unserer Plattform.

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