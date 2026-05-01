In eigener Sache

Börsenkurse in Echtzeit, Nachrichten zu DAX, Zinsen und Kryptowährungen, Analysen zu Aktien und Fonds - ist eines von Deutschlands meistbesuchten Finanzportalen und die erste Adresse, wenn es um Ihr Geld geht. Damit Sie auch bei Google immer zuerst erfahren, was die Märkte bewegt, können Sie finanzen.net jetzt ganz einfach als Ihre bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Bei Suchanfragen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen blendet Google zunehmend redaktionelle Inhalte wie Nachrichten direkt in die Suchergebnisse ein. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit zwei kleinen Einstellungen können sie diese Inhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und dafür sorgen, dass finanzen.net-Inhalte Sie in Zukunft noch zuverlässiger und schneller erreichen.

Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert Ihre Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Schritt 1: finanzen.net in der Google-Suche als bevorzugte Quelle festlegen

1. Klicken Sie auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google als bevorzugte Quelle festlegen

2. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, falls Sie noch nicht eingeloggt sind.

3. Suchen Sie ggf. nach "finanzen.net" und aktivieren Sie das Kästchen.

4. Fertig - Ihre Auswahl wird sofort übernommen.

Schritt 2: finanzen.net bei Google News folgen

1. Klicken Sie auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google News folgen

2. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, falls Sie noch nicht eingeloggt sind.

3. Klicken Sie auf den runden Knopf mit dem Stern (auf dem Handy) oder auf den Button mit der Aufschrift "Folgen", um finanzen.net Ihrem persönlichen News-Feed hinzuzufügen.

4. Fertig - Ihre Auswahl wird sofort übernommen.

finanzen.net-Inhalte werden ihnen ab sofort bevorzugt angezeigt. Beide Einstellungen sind in wenigen Sekunden erledigt, freiwillig und können jederzeit in Ihrem Google-Konto angepasst oder rückgängig gemacht werden.