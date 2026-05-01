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So legen Sie finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest

15.05.26 11:21 Uhr
finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google festlegen - so geht's | finanzen.net

Börsenkurse in Echtzeit, Nachrichten zu DAX, Zinsen und Kryptowährungen, Analysen zu Aktien und Fonds - ist eines von Deutschlands meistbesuchten Finanzportalen und die erste Adresse, wenn es um Ihr Geld geht. Damit Sie auch bei Google immer zuerst erfahren, was die Märkte bewegt, können Sie finanzen.net jetzt ganz einfach als Ihre bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Bei Suchanfragen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen blendet Google zunehmend redaktionelle Inhalte wie Nachrichten direkt in die Suchergebnisse ein. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit zwei kleinen Einstellungen können sie diese Inhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und dafür sorgen, dass finanzen.net-Inhalte Sie in Zukunft noch zuverlässiger und schneller erreichen.

Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert Ihre Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Schritt 1: finanzen.net in der Google-Suche als bevorzugte Quelle festlegen

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Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, Krisana Antharith/ shutterstock.com