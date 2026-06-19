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WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 €

21.06.26 13:59 Uhr
WM-Aktion 2026 bei finanzen.net ZERO: Jetzt Fan-Bonus sichern und über jedes Tor doppelt freuen! | finanzen.net

Die WM-Aktion bleibt ein Volltreffer für Anleger: am Samstag fielen der achte und neunte WM-Treffer für die Nationalelf - damit steigt dein WM-Bonus auf 70 €. Sei auch du dabei!

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finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
* Bitte beachte die vollständigen Aktions- und Teilnahme­bedingungen sowie die zeitlichen Befristungen unserer Aktionen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zur FIFA oder zum DFB.

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Bildquellen: finanzen.net ZERO