WM-Aktion von finanzen.net und finanzen.net ZERO - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot!
Noch 2 Tage bis zum Eröffnungsspiel: Zur WM 2026 gibt's bei finanzen.net ZERO einen sehr attraktiven Fan-Bonus - jetzt teilnehmen und gemeinsam mitfiebern!
Liebe Fußballfans, liebe Anleger,
zur Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird jedes Tor der deutschen Nationalelf zum Volltreffer für euer Depot, denn von finanzen.net und unserem Broker finanzen.net ZERO gibt's passend zur WM einen Mega-Fanbonus für Neukunden.
Schau dir unsere WM-Aktion hier an!
Du hast bereits ein Depot bei finanzen.net ZERO? Dann teile diesen Link zur WM-Aktion mit deinen Freunden.
Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot - so einfach funktioniert's:
oder schau dir hier unsere WM-Aktion an.
Dein WM-Bonus - 3 mögliche Szenarien
Mögliche Szenarien, die Realität kann davon abweichen. Bitte beachte die vollständigen Aktions- und Teilnahmebedingungen.
Jetzt Depot eröffnen & WM-Bonus sichern
...oder zunächst alle Infos zur WM-Aktion anschauen!
Jubele auch nach der WM bei jedem Trade!
- Ohne unnötige Dribblings zum Torerfolg: Bei finanzen.net ZERO hast du keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
- Mit System zum Titelgewinn: finanzen.net ZERO ist ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich - natürlich ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).
- Alle Weltklasse-Spieler im Aufgebot: Handle neben Aktien, Fonds, ETFs und Derivaten auch 59 echte Kryptos 24/7 ohne Depot- oder Verwahrgebühren, Fremdkostenpauschalen oder Nebenkosten, du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher verwahrt in Deutschland)
- Die Taktik zählt: Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen dir, die für dich optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu handeln.
- Mit Kurzpass die Chancen erhöhen: Investiere per Bruchstückhandel schon mit kleinen Beträgen in teure Aktien oder ETFs.
- Spielanalyse vor dem Anpfiff: Nutze umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kostenlose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeitdaten und Depotstatistiken als Basis für fundierte Entscheidungen.
- Stabil stehen und schnell kontern: finanzen.net ZERO bietet dir eine stabile und einfach zu bedienende Handelsoberfläche für schnellen Handel - verfügbar per App oder im Web.
- Heimvorteil nutzen: Nutze intuitives Trading und die volle Integration in Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net. finanzen.net ZERO ist BaFin-reguliert - dein Konto wird durch die deutsche Einlagensicherung geschützt.
- Mehrfacher Titelträger: finanzen.net ZERO ist mehrfacher 'Kostensieger' bei Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025) und wird immer wieder von der Fachpresse empfohlen - etwa vom Handelsblatt, von Börse-Online, Finanztip, Finanzfluss und extraETF.
- Standing Ovations: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungsportal Trustpilot - und für die ZERO-App (je 4,7 Sterne im App Store & Play Store).
- Alle Features von finanzen.net ZERO
Kostenloses Depot eröffnen & WM-Bonus sichern
... oder zunächst hier informieren!
Teste dein neues Team jetzt ohne Risiko!
Bei finanzen.net ZERO gibt es keine Fehlpässe, keine versteckten Fouls: Keine Depotgebühren oder Fremdkostenpauschalen. Handle alle Wertpapiere ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag), die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für dich. Und solltest du wider Erwarten nicht zufrieden sein, kannst du deinen Account mit wenigen Klicks kündigen - aber wer wechselt bitte freiwillig ins Team des Vize-Weltmeisters?
finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
* Bitte beachte die vollständigen Aktions- und Teilnahmebedingungen sowie die zeitlichen Befristungen unserer Aktionen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zur FIFA oder zum DFB.
Weitere News
Bildquellen: finanzen.net ZERO