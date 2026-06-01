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finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
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Bildquellen: finanzen.net ZERO