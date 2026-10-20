In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die 2G Energy-Aktie
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der 2G Energy-Aktie aus.
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 16.10.2026 bei 2G Energy verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 19.10.2026. Im Portfolio von 2G Energy-in enger Beziehung SHH Spring Hunter Holdings GmbH kam es am 16.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 47,02 EUR hinzu. Die 2G Energy-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,30 Prozent auf 48,26 EUR abwärts.
Die 2G Energy-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 2,20 Prozent auf 47,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 510 2G Energy-Aktien. Die Marktkapitalisierung von 2G Energy beläuft sich aktuell auf 848,56 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 17.940.000 Aktien beziffert.
SHH Spring Hunter Holdings GmbH hatte bereits am 16.10.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 1.050 Aktien zu jeweils 48,92 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
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