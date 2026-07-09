In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die DEUTZ-Aktie
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der DEUTZ-Aktie aus.
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Am 06.08.2026 wurde bei DEUTZ ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 06.08.2026 offengelegt. 1.999 DEUTZ-Papiere zu jeweils 9,94 EUR erwarb am 06.08.2026 Voggenreiter, Dr. Simone, in enger Beziehung. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. DEUTZ wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 152.638.000 beziffert.
Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 06.08.2026 erfasst. Damals erstand Vorstand, Schulte, Dr. Sebastian C., 100.009 Aktien zu jeweils einem Preis von 9,83 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research