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In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die FRIEDRICH VORWERK-Aktie

18.06.26 12:01 Uhr
In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die FRIEDRICH VORWERK-Aktie | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der FRIEDRICH VORWERK-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
68,45 EUR 0,45 EUR 0,66%
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Kürzlich kam es bei der FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu Managers’ Transactions. Das Eigengeschäft wurde am 15.06.2026 öffentlich gemacht. ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, in enger Beziehung bei FRIEDRICH VORWERK, hat am 09.06.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.818 Aktien zu je 58,52 EUR. Im FSE-Handel gewannen die FRIEDRICH VORWERK-Papiere letztlich 1,50 Prozent auf 59,50 EUR.

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 2,90 Prozent auf 64,65 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 212 FRIEDRICH VORWERK-Aktien. FRIEDRICH VORWERK erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 20.000.000 Papiere.

Zuvor meldete FRIEDRICH VORWERK, dass ALX Beteiligungsgesellschaft mbH am 09.06.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 82 Papiere zu jeweils 58,25 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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