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Eigengeschäft von Führungskraft

In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die Gerresheimer-Aktie

In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die Gerresheimer-Aktie

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Gerresheimer-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Am 03.09.2026 tätigte bei Gerresheimer eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 07.09.2026 statt. Von in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS wurden am 03.09.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 27,89 EUR wurden 75.249 Gerresheimer-Papiere erstanden. Bis zum Handelsende ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 27,78 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Gerresheimer-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 5,40 Prozent auf 29,58 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 3.324 Gerresheimer-Aktien. Die Aktien von Gerresheimer sind unterdessen 974,72 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 34.540.000 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Active Ownership Opportunities SCS wurde am 01.09.2026 erfasst. Zu jeweils 27,42 EUR kaufte Active Ownership Opportunities SCS 251.286 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG

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