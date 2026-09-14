In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die Gerresheimer-Aktie
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Gerresheimer-Aktie aus.
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Am 03.09.2026 tätigte bei Gerresheimer eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 07.09.2026 statt. Von in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS wurden am 03.09.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 27,89 EUR wurden 75.249 Gerresheimer-Papiere erstanden. Bis zum Handelsende ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 27,78 EUR.
Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Gerresheimer-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 5,40 Prozent auf 29,58 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 3.324 Gerresheimer-Aktien. Die Aktien von Gerresheimer sind unterdessen 974,72 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 34.540.000 Anteilsscheine beziffert.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Active Ownership Opportunities SCS wurde am 01.09.2026 erfasst. Zu jeweils 27,42 EUR kaufte Active Ownership Opportunities SCS 251.286 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG