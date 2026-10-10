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In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die JDC Group-Aktie

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die JDC Group-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JDC Group AG
17.50 EUR 0.60 EUR 3.55 %
Charts | News | Analysen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 08.10.2026 bei JDC Group. Am 09.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. in enger Beziehung Grace Beteiligungs GmbH stockte am 08.10.2026 das Investment in JDC Group-Aktien auf. Grace Beteiligungs GmbH erwarb 2.000 Aktien zu je 16,87 EUR. Die JDC Group-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 4,00 Prozent auf 16,90 EUR.

Das Papier von JDC Group legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 4,50 Prozent auf 17,50 EUR. Der Börsenwert von JDC Group beläuft sich unterdessen auf 224,09 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 13.299.165 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 08.10.2026 statt. Die Erhöhung der JDC Group-Aktien im Depot um 3.900 Anteilsscheine zu je 16,57 EUR meldete Vorstand, Evens, Dr. Ramona.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.26 JDC Group Kaufen BankM AG
18.03.26 JDC Group Kaufen BankM AG
28.05.19 JDC Group Kaufen GBC
02.11.18 JDC Group Kaufen GBC
04.09.18 JDC Group Kaufen GBC

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