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Depotänderung

In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die JDC Group-Aktie

Anleger sollten JDC Group nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JDC Group AG
18.65 EUR -0.05 EUR -0.27 %
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Am 09.10.2026 wurden bei JDC Group Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 12.10.2026 statt. in enger Beziehung Grace Beteiligungs GmbH kaufte am 09.10.2026 JDC Group-Aktien. 500 JDC Group-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 17,76 EUR erworben. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 4,50 Prozent auf 17,50 EUR zu.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die JDC Group-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,60 Prozent auf 17,90 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 160 JDC Group-Aktien gekauft oder verkauft. Der Börsenwert von JDC Group beläuft sich aktuell auf 250,02 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 13.299.165 Aktien frei am Markt gehandelt.

Grace Beteiligungs GmbH hatte bereits am 08.10.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Das Portfolio von Grace Beteiligungs GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.000 Anteile zu jeweils 16,87 EUR.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.26 JDC Group Kaufen BankM AG
18.03.26 JDC Group Kaufen BankM AG
28.05.19 JDC Group Kaufen GBC
02.11.18 JDC Group Kaufen GBC
04.09.18 JDC Group Kaufen GBC

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