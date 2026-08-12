In enger Beziehung baut Engagement aus - so reagiert die Zalando-Aktie
Eine Führungskraft nimmt sich die Zalando-Aktie vor.
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Am 05.08.2026 konnte bei Zalando eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Am 12.08.2026 wurde die Transaktion bekannt. Am 05.08.2026 baute Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, das Depot um 1.335 Aktien aus. Aktieselskabet af 1.2.2017 bezahlte 24,76 EUR je Anteilsschein. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 2,60 Prozent auf 24,79 EUR.
Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,50 Prozent auf 24,16 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich da auf 2.323 Aktien. Die Aktien von Zalando sind unterdessen 5,88 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 244.222.656 Papiere.
Aktieselskabet af 1.2.2017 hatte bereits am 05.08.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Für einen Preis von jeweils 24,71 EUR erwarb Aktieselskabet af 1.2.2017 3.144 Aktien.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
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|05.08.26
|Zalando Buy
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