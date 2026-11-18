Eigengeschäft von Führungskraft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Zalando-Aktie.

Für den 12.11.2026 wurde bei Zalando eine Managers’ Transaction gemeldet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.11.2026 ein. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, fügte am 12.11.2026 97 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 28,93 EUR gezahlt. Die Zalando-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 865 Stück. Der Zalando-Wert wird an der Börse aktuell auf 6,85 Mrd. Euro beziffert. Im Free Float befinden sich derzeit 244.222.656 Papiere.

Aktieselskabet af 1.2.2017 führte zuvor am 12.11.2026 die letzte Transaktion durch. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 37 Zalando-Aktien zu jeweils 28,93 EUR ein.

Redaktion Finanzen.net