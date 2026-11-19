Transaktion im Blick

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Zalando-Aktie aus.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 13.11.2026 bei Zalando verzeichnet. Am 18.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. 6.203 Zalando-Papiere zu jeweils 28,70 EUR erwarb am 13.11.2026 Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung. An diesem Tag stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Letztlich wurden via FSE 7.148 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell verbucht Zalando einen Börsenwert von 6,92 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Aktieselskabet af 1.2.2017 führte zuvor am 13.11.2026 die letzte Transaktion durch. Die Führungskraft kaufte damals 125 Zalando-Aktien zu jeweils 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net