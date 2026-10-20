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Gemeldetes Eigengeschäft

In enger Beziehung investiert in 2G Energy-Aktien - die Kursreaktion

2G Energy veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
2G Energy AG
47.06 EUR -0.64 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2026 wurden bei 2G Energy Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 19.10.2026 ein. 1.000 2G Energy-Papiere zu jeweils 48,40 EUR erwarb am 16.10.2026 SHH Spring Hunter Holdings GmbH, in enger Beziehung. Der 2G Energy-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,30 Prozent auf 48,26 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 2,20 Prozent auf 47,70 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 510 2G Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. 2G Energy markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 848,56 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 17.940.000 Papiere.

SHH Spring Hunter Holdings GmbH tätigte zuvor am 16.10.2026 ein Eigengeschäft. SHH Spring Hunter Holdings GmbH fügte 1.050 Anteile zu jeweils 48,92 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.10.26 2G Energy Kaufen SMC Research
13.07.26 2G Energy Kaufen SMC Research
28.05.26 2G Energy Kaufen SMC Research
26.03.26 2G Energy Kaufen SMC Research
03.02.26 2G Energy Kaufen SMC Research

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