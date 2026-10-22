In enger Beziehung investiert in EnviTec Biogas-Aktien - die Kursreaktion

Gemeldetes Eigengeschäft

22.10.26 12:01 Uhr

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der EnviTec Biogas-Aktie für Bewegung.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 20.10.2026 bei EnviTec Biogas verzeichnet. Die Transaktion wurde am 21.10.2026 offengelegt. 10.202 EnviTec Biogas-Aktien für jeweils 17,11 EUR erwarb am 20.10.2026 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung. Kaum Ausschläge verzeichnete die EnviTec Biogas-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 16,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die EnviTec Biogas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 16,85 EUR. EnviTec Biogas wird derzeit am Markt mit 254,68 Mio. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 14.850.000 Papiere.

Bereits am 19.10.2026 wurde eine Managers’ Transaction von 2. vLB GmbH & Co. KG verzeichnet. Das Portfolio von 2. vLB GmbH & Co. KG verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 200 Anteile zu jeweils 17,21 EUR.

Redaktion finanzen.net