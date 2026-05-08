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In enger Beziehung investiert in Gerresheimer-Aktien - die Kursreaktion

09.05.26 08:01 Uhr
In enger Beziehung investiert in Gerresheimer-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

Managers’ Transactions: So reagierte die Gerresheimer-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 04.05.2026 bei Gerresheimer verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 08.05.2026 statt. in enger Beziehung AOC Gecko S.à r.l. stockte am 04.05.2026 das Investment in Gerresheimer-Aktien auf. AOC Gecko S.à r.l. erwarb 127.520 Aktien zu je 24,99 EUR. Die Gerresheimer-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 3,00 Prozent auf 25,06 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Gerresheimer-Papiere letztlich 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im Tagesverlauf 3.340 Stück gehandelt. Gerresheimer erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 918,07 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 34.540.000 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 04.05.2026 statt. in enger Beziehung, Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, erwarb 42.507 Papiere zu jeweils 24,99 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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