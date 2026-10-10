In enger Beziehung investiert in HelloFresh-Aktien - die Kursreaktion

Eigengeschäft von Führungskraft

10.10.26 10:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt HelloFresh ins Blickfeld.

HelloFresh meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 02.10.2026. Die Transaktion wurde am 05.10.2026 offengelegt. Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung bei HelloFresh, fügte am 02.10.2026 176.606 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 2,34 EUR gezahlt. Die HelloFresh-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 3,50 Prozent auf 2,32 EUR abwärts.

Bei der HelloFresh-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,34 EUR. Die HelloFresh-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 364,42 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 144.957.408 Papiere.

Bereits am 30.09.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Active Ownership Opportunities SCS verzeichnet. Active Ownership Opportunities SCS erhöhte sein Engagement um 158.204 HelloFresh-Papiere zu jeweils 2,34 EUR.

Redaktion finanzen.net