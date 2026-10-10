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Eigengeschäft von Führungskraft

In enger Beziehung investiert in HelloFresh-Aktien - die Kursreaktion

In enger Beziehung investiert in HelloFresh-Aktien - die Kursreaktion

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt HelloFresh ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
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Charts | News | Analysen

HelloFresh meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 02.10.2026. Die Transaktion wurde am 05.10.2026 offengelegt. Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung bei HelloFresh, fügte am 02.10.2026 176.606 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 2,34 EUR gezahlt. Die HelloFresh-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 3,50 Prozent auf 2,32 EUR abwärts.

Bei der HelloFresh-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,34 EUR. Die HelloFresh-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 364,42 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 144.957.408 Papiere.

Bereits am 30.09.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Active Ownership Opportunities SCS verzeichnet. Active Ownership Opportunities SCS erhöhte sein Engagement um 158.204 HelloFresh-Papiere zu jeweils 2,34 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

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Datum Rating Analyst
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
25.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.

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