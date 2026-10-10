In enger Beziehung investiert in JDC Group-Aktien - die Kursreaktion

Meldepflicht nachgekommen

10.10.26 10:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei JDC Group informiert.

Am 07.10.2026 wurden bei JDC Group Managers’ Transactions erfasst. Die Aktien-Transaktion wurde am 08.10.2026 bekannt gemacht. 7.499 JDC Group-Papiere zu jeweils 16,94 EUR erwarb am 07.10.2026 Aragon Holding GmbH, in enger Beziehung. Im Endeffekt sprang die JDC Group-Aktie im FSE-Handel an und legte um 5,00 Prozent auf 16,65 EUR zu.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die JDC Group-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 4,00 Prozent auf 16,90 EUR nach oben. JDC Group ist derzeit am Markt 224,09 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 13.299.165 Aktien beziffert.

Bei JDC Group kam es davor am 07.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 16,17 EUR baute in enger Beziehung, Grace Beteiligungs GmbH, das eigene Depot um 1.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net