In enger Beziehung investiert in LAIQON-Aktien - die Kursreaktion

MT-Meldung

15.07.26 18:01 Uhr

Bei LAIQON kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 10.07.2026 wurden bei LAIQON Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 14.07.2026 gemeldet. Plate & Cie. GmbH, in enger Beziehung bei LAIQON, fügte am 10.07.2026 1.309 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 4,50 EUR gezahlt. Das Papier von LAIQON konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 4,50 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die LAIQON-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,80 Prozent auf 4,41 EUR nach oben. An diesem Tag wechselten summa summarum 366 LAIQON-Aktien den Besitzer. LAIQON wird derzeit am Markt mit 81,06 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 18.421.700 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Plate & Cie. GmbH wurde am 09.07.2026 erfasst. Um 1.500 Anteile für einen Preis von jeweils 4,47 EUR baute Plate & Cie. GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net