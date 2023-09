In enger Beziehung investiert in Nagarro SE-Aktien - die Kursreaktion

DD-Meldung

So änderte ein Insider seinen Anteil an Nagarro SE.

Zum 04.09.2023 wurde bei Nagarro SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die BaFin wurde am 06.09.2023 über die Transaktion informiert. 483 Nagarro SE-Aktien für jeweils 67,35 EUR kaufte am 04.09.2023 Lantano Beteiligungen GmbH, in enger Beziehung. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,10 Prozent auf 67,55 EUR.

Die Nagarro SE-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,00 Prozent bei 67,15 EUR. Von der Nagarro SE-Aktie wurden im Tagesverlauf 45 Stück gehandelt. Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE beläuft sich aktuell auf 909,10 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 13.478.127 Papiere.

Zuvor meldete Nagarro SE, dass Lantano Beteiligungen GmbH am 04.09.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 3.359 Aktien zu jeweils 67,44 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net