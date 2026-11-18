Transaktion im Blick

Anleger sollten Zalando nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.11.2026 bei Zalando. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 12.11.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 99 Aktien zum Preis von jeweils 28,93 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich da auf 865 Aktien. Aktuell ergibt sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 6,85 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 244.222.656 Aktien beziffert.

Bereits am 12.11.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 verzeichnet. Das Portfolio von Aktieselskabet af 1.2.2017 verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 37 Anteile zu jeweils 28,93 EUR.

Redaktion Finanzen.net