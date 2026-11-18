Anpassung im Portfolio

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Zalando.

Am 12.11.2026 konnte bei Zalando eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 17.11.2026 ein. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, hat am 12.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 59.961 Aktien zu je 28,83 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Zalando-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Zalando nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Insgesamt wurden 865 Zalando-Aktien gehandelt. Die Zalando-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 6,85 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 244.222.656 beziffert.

Zuvor meldete Zalando, dass Aktieselskabet af 1.2.2017 am 12.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 28,93 EUR erwarb Aktieselskabet af 1.2.2017 37 Aktien.

Redaktion Finanzen.net