T-Mobile-Aktie nachbörslich unbeeindruckt: T-Mobile US offenbar an Mint Mobile interessiert

Heute im Fokus

Vor US-Inflationsdaten: DAX nähert sich vorbörslich 15.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen kaum bewegt -- Apple arbeitet offenbar an Macs mit Touchscreen -- Disney, Südzucker im Fokus

T-Mobile US offenbar an Mint Mobile interessiert. TSMC mit Gewinnsprung. KPMG weigert sich ADLER-Bilanz zu prüfen. Borussia Dortmund will Zusammenarbeit mit Moukoko nicht um jeden Preis fortführen. Inflation in China zieht wieder an.