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In Niedersachsens Kommunen wird gewählt

HANNOVER (dpa-AFX) - In Niedersachsens Landkreisen, Städten und Gemeinden wird am Sonntag gewählt. Rund 6,3 Millionen Menschen von der Nordsee bis zum Harz sind aufgerufen, ihre Bürgermeister, Landräte und Kommunalvertretungen zu bestimmen. Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl geben die Wahlen Einblick in die Stimmung in dem von Rot-Grün regierten Land - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der verschärften Sparpläne beim Autokonzern Volkswagen, an dem Niedersachsen beteiligt ist.

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Zwischen den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt vergangene Woche und denen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kommende Woche sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene noch lediglich 4,6 Prozent erreicht.

Anders als damals wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz inzwischen als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt geführt. Die Partei wehrt sich juristisch dagegen. Vier AfD-Kandidaten wurden wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue nicht zur Wahl zugelassen. Mögliche Stichwahlen finden landesweit am 27. September statt./cwe/DP/zb

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