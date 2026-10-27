DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.282 -0,5%Euro 1,1159 -0,2%Öl 116,1 +0,3%Gold 4.007 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
In Siegen

Swiss Steel-Aktie: Tausende gehen gegen Werksschließung auf die Straße

Swiss Steel-Aktie: Tausende gehen gegen Werksschließung auf die Straße

Mehrere tausend Menschen haben am Abend in Siegen für den Erhalt von Stahlarbeitsplätzen beim Unternehmen Deutsche Edelstahlwerke (DEW) demonstriert.

Dazu aufgerufen hatte die IG Metall. Sie sieht mehrere hundert Arbeitsplätze in der Region bedroht, nachdem der Mutterkonzern Swiss Steel (Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)) vor zwei Wochen eine Teilschließung des Werks angekündigt hatte. An dem Demonstrationszug im Stadtteil Geisweid nahmen nach Angaben der Polizei rund 3.500 Menschen teil, darunter auch Familien der Werksangehörigen.

Werbung

Swiss Steel will die DEW-Kapazitäten in Witten und Siegen bündeln und im Gegenzug die Werke in Hagen und Krefeld verkaufen oder schließen. Die Stahlproduktion soll in Witten konzentriert werden. Das Stahlwerk in Siegen soll "pausieren", so die Ankündigung. Bei einer Verbesserung der Marktlage soll es unter Umständen wieder in Betrieb genommen werden. Davon betroffen sind laut Firmenangaben rund 220 Menschen. Das Siegener Walzwerk mit rund 700 Beschäftigten soll dagegen "integraler Bestandteil" des künftigen Produktionsverbunds bleiben. Das Unternehmen begründet die geplanten Maßnahmen mit einem schrumpfenden Markt.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Verstummt der Puls des Stahls, verliert Geisweid sein Herz". Siegens Bürgermeister Tristan Vitt (SPD) kritisierte das angekündigte "Pausieren" des Stahlwerks. "Ein Stahlwerk ist kein Lichtschalter, den man einfach ausknipst und Jahre später wieder einschaltet", sagte er laut vorab veröffentlichtem Redetext. Wer sich über Generationen auf die Arbeit und Loyalität der Beschäftigten habe verlassen können, schulde mehr als eine Videobotschaft und die Erklärung, ihre berufliche Zukunft werde jetzt pausiert, sagte der 29-Jährige. Er erwarte von Swiss Steel, dass sämtliche Möglichkeiten zum Erhalt der Stahlproduktion ernsthaft geprüft würden.

/tob/DP/zb

SIEGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Steel Group

Aktuelle Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) Aktie News

Werbung

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.01.13 Schmolz + Bickenbach halten Vontobel Research
03.01.13 Schmolz + Bickenbach halten Vontobel Research
29.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research
16.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research
09.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.