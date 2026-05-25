Fresenius Medical Care-Aktie sinkt: Milliardenschweren Aktienrückkauf beschlossen
Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.
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Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.
Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,66 Prozent auf 37,39 Euro.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care