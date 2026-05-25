In Tranchen

Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.

Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.

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Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 37,60 Euro.

DOW JONES