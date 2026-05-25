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Fresenius Medical Care-Aktie stabil: Milliardenschweren Aktienrückkauf beschlossen

26.05.26 11:13 Uhr
Fresenius Medical Care-Aktie stabil: Milliardenschwerer Aktienrückkauf | finanzen.net

Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,64 EUR 0,18 EUR 0,48%
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Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.

Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 37,60 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
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07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
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07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

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