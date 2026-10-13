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In Verhandlungen

LSEG verhandelt über milliardenschwere Octus-Übernahme - Aktie knickt ein

LSEG verhandelt über milliardenschwere Octus-Übernahme - Aktie knickt ein

Die London Stock Exchange Group erwägt einen milliardenschweren Zukauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
102.70 EUR -4.10 EUR -3.84 %
Charts | News | Analysen

Wie das Unternehmen mitteilte, verhandelt es derzeit mit Permira über den Kauf von Octus, einem Anbieter von Kreditdaten, Analysen und Workflow-Lösungen, für 3,5 Milliarden US-Dollar.

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Der Betreiber der Londoner Börse teilte am Dienstag mit, dass noch keine endgültige Vereinbarung getroffen worden sei und ein Deal nicht garantiert werden könne.

Die proprietären Daten von Octus decken laut LSEG den gesamten Kreditlebenszyklus ab, mit einer starken Position im Bereich illiquider und privater Kredite. Octus wiese dank eines Abo-Modells mit hoher Kundenbindung eine Historie zweistelligen Umsatzwachstums auf.

Die London Stock Exchange-Aktie verliert in London zeitweise 4,45 Prozent auf 83,70 GBP.

DJG/DJN/mgo/uxd

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
05.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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