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'Inakzeptabel': United-Krise spitzt sich zu - Villa makellos

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Manchester United
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COMO (dpa-AFX) - Die sportliche Krise von Manchester United spitzt sich immer weiter zu. Die zuvor schon seit sechs Pflichtspielen sieglosen Red Devils verloren nach einer desolaten Leistung in der Champions League mit 1:4 (0:1) bei Como 1907. Der starke Nico Paz (2. Minute/57.), Anastasios Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) erzielten die Tore für die Italiener, bei denen der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf durchspielte. Dem Ex-Münchner Joshua Zirkzee (90.+1) gelang kurz vor Schluss der Ehrentreffer für die Engländer.

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Der Druck auf Trainer Michael Carrick wird vor dem nächsten Premier-League-Spiel am Sonntag gegen Bournemouth damit immer größer. "Ich übernehme 100 Prozent Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung - aber damit hört's auf", sagte der 45-Jährige bei TNT Sports. "Als langjähriger Fan dieses Fußballvereins muss ich sagen, dass es für mich inakzeptabel ist, eine solche Leistung mitanzusehen." Auf die Frage, ob er noch die Rückendeckung seiner Vorgesetzten spüre, sagte der Ex-Profi: "Es geht nicht um mich. Es geht darum, dieses Spiel zu verdauen."

Ein Tor fehlt Goretzka und Aston Villa zur Tabellenführung

Besser läuft es für Liga-Rivale Aston Villa, das nach dem 3:1 (2:0) gegen Viking Stavanger fast die Tabellenführung in der Königsklasse übernommen hätte. Ross Barkley (23.), Emiliano Buendia (37.) und Alysson (62.) trafen. Leon Goretzka wurde in der 70. Minute eingewechselt und erlebte so noch den Ehrentreffer der Norweger durch Peter Christiansen (84.) mit.

Club Brügge holte beim 3:0 (1:0) gegen RC Lens den nächsten Sieg, obwohl U21-Nationalstürmer Nicolò Tresoldi nach seinem Dreierpack in der Vorwoche bei Inter Mailand diesmal kein Treffer gelang. Hans Vanaken (45.+3), Joaquin Seys (50.) und Carlos Forbs (72.) trafen für die Belgier, die ihren starken Start in die Königsklasse abrundeten.

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Das gilt nicht für Inter, das sich beim 1:0 (0:0) gegen Schachtjar Donezk immerhin zum ersten Sieg mühte. Carlos Augusto (77.) erzielte das Tor, nachdem Verteidiger Alessandro Bastoni wegen einer Tätlichkeit Gelb-Rot (68.) gesehen hatte./ban/DP/he

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22.05.18 Manchester United Hold Deutsche Bank AG
14.11.12 Manchester United neutral Banc of America Securities-Merrill Lynch
14.11.12 Manchester United neutral Nomura
06.09.12 Manchester United neutral Nomura
06.09.12 Manchester United buy Jefferies & Company Inc.

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