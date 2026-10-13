Inani Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.10.26 06:35 Uhr

Inani Securities stellte am 12.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inani Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent auf 5,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net