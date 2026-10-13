Inani Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Inani Securities stellte am 12.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inani Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent auf 5,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Inani Securities
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inani Securities
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen