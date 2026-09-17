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Inbetriebnahme

EnBW-Aktie tiefer: Energiekonzern feiert Meilenstein mit neuem Rekord-Windpark

EnBW-Aktie tiefer: Energiekonzern feiert Meilenstein mit neuem Rekord-Windpark

Der Energieversorger EnBW feiert am Donnerstag (14.30 Uhr) die Inbetriebnahme des bislang größten deutschen Windparks auf See.

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Zu der Veranstaltung im Hamburger Stadtteil Hafencity erwartet das Karlsruher Unternehmen EnBW Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sowie Hamburgs Energiesenatorin Katharina Fegebank (Grüne).

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Der Windpark, dessen Inbetriebnahme EnBW feiert, heißt He Dreiht. Er besteht aus 64 Windkraftanlagen des dänischen Herstellers Vestas und weist eine Gesamtleistung von annähernd einem Gigawatt auf. Die Anlage befindet sich in der Nordsee rund 110 Kilometer westlich von Helgoland. EnBW hat nach eigenen Angaben rund 2,4 Milliarden Euro in das Projekt investiert.

Dass He Dreiht der nach Leistung größte deutsche Windpark ist, bestätigte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Deutschlands zentrale maritime Behörde, die für die Raumplanung auf dem Meer zuständig ist.

Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie Offshore wiesen die Windräder in der deutschen Nord- und Ostsee zum Ende des ersten Halbjahres eine Gesamtleistung von rund 10,8 Gigawatt auf. Den Angaben zufolge waren zu dem Zeitpunkt schon mehrere Anlagen von He Dreiht in Betrieb.

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Die EnBW-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag stellenweise 0,58 Prozent auf 68,60 Euro.

/lkm/DP/men

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: EnBW

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08.12.10 EnBW hold Société Générale Group S.A. (SG)
14.09.10 EnBW Energie Baden-Württemberg hold Société Générale Group S.A. (SG)
01.07.10 EnBW "hold" Société Générale Group S.A. (SG)
21.04.10 EnBW "hold" Société Générale Group S.A. (SG)
17.09.09 EnBW buy Société Générale Group S.A. (SG)

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