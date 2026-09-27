Incannex Healthcare legte Quartalsergebnis vor
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Incannex Healthcare hat am 25.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Incannex Healthcare vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,660 USD gegenüber -40,500 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.net
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