InCapta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

09.11.26 06:35 Uhr

InCapta hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte InCapta -0,030 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Redaktion Finanzen.net