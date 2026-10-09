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Ind Bank Housing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ind. Bank Housing Ltd Dematerialised
53.00 -0.79 -1.47 %
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Ind Bank Housing hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 338,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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