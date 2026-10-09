Ind Bank Housing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 338,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Ind Bank Housing hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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