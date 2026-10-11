Indbank Merchant Banking Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.10.26 06:35 Uhr

Indbank Merchant Banking Services hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 63,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net