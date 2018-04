Independent Bank will konstante Dividende auszahlen

Die amerikanische Independent Bank Corporation (ISIN: US4538386099, NASDAQ: IBCP) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents aus.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai 2018 (Record date: 7. Mai 2018). Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 25,55 US-Dollar (Stand: 24. April 2018) bei 2,35 Prozent.

Die Independent Bank Corporation firmiert als Holding unter deren Dach die Independent Bank tätig ist. Das Bankinstitut ist im Jahr 1846 unter dem Namen First National Bank of Ionia gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Grand Rapids, im US-Bundesstaat Michigan.

Seit Jahresanfang 2018 liegt der Wert an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 14,99 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 531,69 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de