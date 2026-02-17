DAX25.298 +1,2%Est506.104 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +0,7%Nas22.870 +1,3%Bitcoin56.860 -0,1%Euro1,1815 -0,3%Öl69,50 +3,2%Gold4.995 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Rush Street Interactive: Casino-Spiele sorgen für Rekordjahr – Wachstum beschleunigt sich auf bis zu 26 %! Rush Street Interactive: Casino-Spiele sorgen für Rekordjahr – Wachstum beschleunigt sich auf bis zu 26 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Index-Änderungen

Lufthansa-Aktie vor Rückkehr in den DAX - Zalando gefährdet

16.02.26 15:31 Uhr
Lufthansa-Aktie vor Comeback im DAX - Gefahr für Zalando? | finanzen.net

Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,01 EUR -0,19 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,06 EUR 0,37 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
67,95 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
21,10 EUR -0,40 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.292,8 PKT 294,4 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen
MDAX
31.752,0 PKT 307,7 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen
SDAX
18.082,8 PKT 236,8 PKT 1,33%
Charts|News|Analysen
TecDAX
3.732,0 PKT 50,9 PKT 1,38%
Charts|News|Analysen

Seinen Platz räumen müsste dann voraussichtlich das Papier des Modehändlers Zalando, wie die Analystin Carolin Raab von der Deutschen Bank und der Experte Pankaj Gupta von JPMorgan aktuellen Studien zufolge erwarten.

Wer­bung

Während die Indexaufnahme von Lufthansa bis vor wenigen Tagen jedoch noch nahezu sicher erschienen sei, habe der jüngste Kursverfall der Aktie, ausgelöst durch Streiks, dies nun wieder mehr infrage gestellt, schrieb Raab. Die kommenden Wochen würden daher entscheidend werden, ob es im DAX zu einer Änderung komme und - falls ja -, wer dann wirklich absteigen müsse.

Zalando habe zwar derzeit die schwächste Position unter den Dax-Aktien und müsste ausscheiden, sollte Lufthansa aus dem MDAX in die erste Börsenliga aufsteigen. Gefährdet sei aber auch die Online-Immobilienplattform Scout24. Ihr Börsenwert, gemessen am Anteil frei handelbarer Aktien, liege nur geringfügig über dem von Zalando. Außerdem ist auch die entsprechende Marktkapitalisierung von Porsche Holding laut Raab nicht weit von den beiden entfernt.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vierteljährlich. Der nächste Termin ist Mittwoch, 4. März. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.

Wer­bung

Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Mitglied im DAX gewesen, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem deutschen Börsenbarometer ausscheiden musste.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/bek/he

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen