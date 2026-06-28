Börsen-Meilenstein: SpaceX wird in den Nasdaq-100-Index aufgenommen - Aktie gewinnt
Ritterschlag für Elon Musks Raumfahrtkonzern: Nur kurze Zeit nach dem historischen Börsengang schafft die SpaceX-Aktie den direkten Sprung in den prestigeträchtigen Nasdaq-100-Index.
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Der Indexbetreiber hatte jüngst ein Schnellverfahren für große Börsengänge angekündigt, so dass Titel bereits nach nur 15 Handelstagen in den NASDAQ 100 aufgenommen werden können. Die Aktien werden außerdem in den Russell-1000 aufgenommen. Die Papiere werden vor Börsenbeginn am Montag, den 6. Juli, in den Russell-1000 und vor Handelsstart am Dienstag, den 7. Juli, in den Nasdaq-100 aufgenommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird für SpaceX keine Aktie den Nasdaq-100 verlassen.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
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- Nasdaq-100 und Russell-1000 - Aufnahme
SpaceX
Die SpaceX-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,13 Prozent auf 156,49 US-Dollar.
DJG/flf/hab
DOW JONES
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