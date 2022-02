INDEX-FLASH 3/Angriff auf Ukraine: Moskauer Börse verliert mehr als Drittel

(neu: Kurs aktualisiert, EU-Sanktionspaket, Rubel)

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index (RTS) brach am Donnerstagmittag zuletzt um knapp 37 Prozent auf 764 Punkte ein. Am Morgen war der Handel zunächst ausgesetzt worden.

Anleger blicken vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland wird nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell das weitreichendste werden, das die Staatengemeinschaft je beschlossen hat. Er sprach am Donnerstag in Brüssel von "einer der dunkelsten Stunden Europas seit dem Zweiten Weltkrieg". Der EU-Krisengipfel am Abend werde sich darauf verständigen, das schärfste und härteste Sanktionspaket anzunehmen, das man je umgesetzt habe. Die russische Führung werde nie da gewesener Isolation gegenüberstehen.

Der Rubel brach auf ein Rekordtief von rund 90 Dollar ein. Zuletzt notierte die russische Währung bei rund 84 Dollar. Die Zentralbank des Landes kündigte Interventionen an. So wurde etwa die Liste von Sicherheiten, die gegen Zentralbankgeld akzeptiert werden, erweitert. Darüber hinaus wurde zusätzliche Liquidität für die Banken des Landes angekündigt./stk/mis/jha/