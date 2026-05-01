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INDEX-FLASH: Aktienkurse erholen sich - Axios: USA/Iran-Einigung

28.05.26 16:49 Uhr
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EURO STOXX 50
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FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - DAX und EuroStoxx 50 haben sich am Donnerstagnachmittag von ihren Verlusten weitgehend erholt. Auslöser war die Meldung der US-Nachrichtenwebsite "Axios", wonach sich US-amerikanische und iranische Unterhändler auf eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands im Nahen Osten geeinigt haben. Auch die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollten beginnen, so Axios, wobei hinzugefügt wurde, dass Präsident Trump noch seine endgültige Zustimmung dazu geben müsse.

Der deutsche Leitindex, der vor der Nachricht rund 0,7 Prozent im Minus gelegen hatte, drehte kurzzeitig ins Plus und notierte zuletzt 0,2 Prozent im Minus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete zuletzt ebenfalls noch einen Rückgang von 0,2 Prozent. Die US-Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 kletterten auf Rekordhöhen. Die Ölpreise gaben nach./edh/he

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