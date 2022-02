INDEX-FLASH: Börsen im Minus nach Berichten über Cyberangriff in der Ukraine

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen in Europa sind am Mittwochnachmittag nach Berichten über eine Cyberattacke in der Ukraine in die Verlustzone gedreht. Der Dax (DAX 40) verließ seinen Erholungskurs und fiel auf sein Tagestief mit minus 0,47 Prozent auf 14 624,01 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um 0,20 Prozent auf 3977,67 Punkte, während die Börsen in Paris und London sich leicht im Plus hielten. Verluste wurden außerdem zuletzt auch an den US-Börsen verzeichnet.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat es einen Cyberangriff auf die Website der ukrainischen Regierung und die von Banken gegeben. Die Ukraine erklärte zudem landesweit den Ausnahmezustand, nachdem Russlands Präsident am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet hatte. Das ukrainische Parlament muss dem Beschluss des Ausnahmezustandes im Laufe dieses Mittwochs allerdings noch zustimmen./ck/he