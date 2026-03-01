DAX23.394 -0,8%Est505.681 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.410 +0,1%Bitcoin59.518 +3,9%Euro1,1587 +0,4%Öl98,76 +5,8%Gold5.104 ±-0,0%
INDEX-FLASH: Dax & Co erholen sich etwas - Ölpreis wieder unter 100 US-Dollar

09.03.26 16:54 Uhr
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben sich am Montag im Zuge eines wieder rückläufigen Ölpreises von ihren Tagestiefs erholt. Der DAX verringerte am Nachmittag seine Verluste auf 23.423 Punkte, was ein Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss bedeutet. Zeitweise war der deutsche Leitindex unter 23.000 Punkte gesackt auf ein Tief seit dem 21. November.

Der EuroStoxx 50 dämmte sein Minus auf 0,7 Prozent und damit 5.680 Punkte ein. In London erholte sich der FTSE 100 auf minus 0,5 Prozent, was einen Stand von 10.233 Punkte bedeutet.

In der Nacht zum Montag war der Brent-Ölpreis fast bis auf 120 US-Dollar gestiegen und hatte einen Ausverkauf an den Börsen ausgelöst. Besonders stark war es an den asiatischen Börsen abwärts gegangen. Anleger sind besorgt, dass die Inflation steigt und die Konjunktur leidet, sollte sich der Ölpreis länger auf dem hohen Niveau bewegen.

Zuletzt wurde ein Fass Rohöl der Marke Brent wieder zu rund 98 Dollar gehandelt. Das ist zwar immer noch mehr als am Freitag, aber schon deutlich weniger als in der Nacht zum Montag. So hatten die G7-Finanzminister betont, dass angesichts des hohen Ölpreises auch die strategischen Ölreserven angezapft werden könnten./ck/mis

