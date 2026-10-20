DAX 25.300 -0,1%ESt50 6.124 -0,3%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,93 +1,6%Nas 26.445 +0,1%Bitcoin 73.352 +0,4%Euro 1,1232 +0,2%Öl 108,3 -1,2%Gold 4.132 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

INDEX-FLASH: Dax & Co schütteln Verluste ab - Hoffnung im Nahost-Konflikt

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,305.87 EUR -13.90 EUR -0.05 %
News | Analysen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt und auch die meisten anderen europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Verluste am Nachmittag abgeschüttelt. Marktbeobachter verwiesen einerseits auf deutliche Gewinne an der Wall Street sowie andererseits auf fallende Öl- und Gaspreise. Grund dafür seien neue Hoffnungen auf Frieden in Nahost.

Werbung

Der DAX legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 25.400 Punkte zu, nachdem er sich bislang im Tagesverlauf schwach gezeigt hatte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, schüttelte seine Verluste ab und zeigte sich bei 6.146 Zählern stabil. Ähnlich reagierte der französische CAC 40. In den USA stieg der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zuletzt um 1,3 Prozent.

Die Märkte reagierten wohl auf vage Hoffnungen, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. Es gibt Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll./ck/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.