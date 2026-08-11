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INDEX-FLASH: Dax, EuroStoxx und SMI auf Rekordhoch

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstagnachmittag angesichts sinkender Ölpreise und eines freundlichen Handelsstarts an der New Yorker Wall Street auf ein Rekordhoch geklettert. Er gewann 0,5 Prozent auf 26.454 Punkte. Zuvor hatten bereits der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und der Schweizer SMI Bestmarken erreicht.

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Die Ölpreise hatten im Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und waren zuletzt gesunken. Hinweise auf Fortschritte hin zu einer Einigung im Iran-Krieg waren der Auslöser. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Das hatte außerdem in den USA für einen stabilen Börsenauftakt gesorgt./ck/jha/