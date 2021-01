INDEX-FLASH: Dax rutscht nach Rekord ins Minus - Gewinnmitnahmen belasten

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen an der tonangebenden Wall Street haben auch die europäischen Aktienmärkte im späten Handel am Montag unter Druck gesetzt. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 30) rutschte leicht ins Minus und notierte zuletzt bei 13 708,65 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf noch bei gut 13 907 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stand zuletzt nur noch 0,21 Prozent im Plus.

Am US-Aktienmarkt machten die Anleger Kasse, nachdem wichtige Indizes direkt zum Handelsbeginn Bestmarken erreicht hatten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel zuletzt um 1,30 Prozent./la/he